Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında yük hayvanı üzerinde 119 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda dün ilçenin sınır hattında keşif ve gözetleme faaliyetinin icra edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Faaliyet esnasında Türkiye topraklarından Irak topraklarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir şahıs ve yük hayvanı tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizi fark eden şüpheli şahıs, yük hayvanını olay yerinde bırakarak Irak topraklarına kaçmıştır. Yük hayvanı üzerinde yapılan aramada 119 kurusıkı tabanca ele geçirilmiş olup ele geçirilen malzemeler Derecik Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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