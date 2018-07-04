Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de gümrük kaçağı 5 ton 226 kilogram nargile tütünü ile 651 kilogram çay ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerce 25 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı 5 ton 226 kilogram nargile tütünü, 651 kilogram çay, bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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