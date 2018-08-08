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Hakkari'de kadın teröristin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 20:32 | Son Güncelleme

Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kadın teröristin cesedi bulundu, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kadın teröristin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 7 Ağustos'ta Şemdinli ilçesi Balkayalar Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetinde PKK'lı kadın teröristin cesedi bulundu, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 6 şarjör, 3 el bombası, telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı Hakkari kadın terörist operasyon terör

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