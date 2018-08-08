Hakkari'de kadın teröristin cesedi bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kadın teröristin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 7 Ağustos'ta Şemdinli ilçesi Balkayalar Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetinde PKK'lı kadın teröristin cesedi bulundu, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 6 şarjör, 3 el bombası, telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

