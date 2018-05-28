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Hakkari'de kamyonun çarptığı çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 00:05 | Son Güncelleme

Hakkari'de kamyonun çarptığı çocuk öldü

HAKKARİ (AA) - Şemdinli ilçesinde kamyonun çarptığı 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen özel bir firmaya ait kamyon, Moda Mahallesi'nde yol çalışması sırasında 4 yaşındaki Mine Yılmaz'a çarptı.

Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mine Yılmaz'ın cesedi otopsi için Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Şemdinli trafik kazası

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