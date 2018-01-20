Hakkari'de kardan kapanan yollar için çalışma

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de 2 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 139 köy, 380 mezra yolunun açılması için İl Özel İdare'ye bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.Hakkari ve ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yetkililer, il genelinde 139 köy ve 380 mezranın ulaşıma kapandığını belirterek, yolların yeniden açılması için 50 iş makinesi ve 72 personelle çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.
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