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Hakkari'de karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 19:42 | Son Güncelleme

Hakkari'de karla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, metrelerce karın bulunduğu üs bölgesinin yolunu açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Orta Tepe bölgesindeki Mirgezer üs bölgesinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgede ekipler, adeta karı yararak üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor.

Ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı noktalarda güçlükle ilerleyebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari karla mücadele Yüksekova

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