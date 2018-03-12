Hakkari'de karla zorlu mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresine bağlı ekipler, terörle mücadelenin zorlu koşullara rağmen başarılı bir şekilde yürütüldüğü askeri üs bölgesi ile köy ve mezraların kar nedeniyle kapanan yollarının ulaşıma açılması yoğun bir çalışma yürütüyor.
Ekipler, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Köşkönü ve Pınargözü köyüne bağlı İncecik ile Kışlacık mezralarının yolunu ulaşıma açtı.
Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı bölgelerde iş makineleriyle çalışan ekipler, Mirgezer bölgesindeki askeri üs bölgesi ve yaylaların yolunun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.
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