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Hakkari'de karla zorlu mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:49 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu askeri üs bölgesi ve köy yolları, ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma açılıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresine bağlı ekipler, terörle mücadelenin zorlu koşullara rağmen başarılı bir şekilde yürütüldüğü askeri üs bölgesi ile köy ve mezraların kar nedeniyle kapanan yollarının ulaşıma açılması yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ekipler, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Köşkönü ve Pınargözü köyüne bağlı İncecik ile Kışlacık mezralarının yolunu ulaşıma açtı.

Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı bölgelerde iş makineleriyle çalışan ekipler, Mirgezer bölgesindeki askeri üs bölgesi ve yaylaların yolunun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele köy Yüksekova

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