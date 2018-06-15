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Hakkari'de köylülerden jandarma karakoluna davul- zurnalı bayram ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de sanatçı Aydın Aydın ile bir grup köylü, davul-zurna eşliğinde jandarma karakolunu ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı.

Hakkari'de köylülerden jandarma karakoluna davul- zurnalı bayram ziyareti

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de sanatçı Aydın Aydın ile bir grup köylü, davul-zurna eşliğinde jandarma karakolunu ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı. Ekmek ve tatlı ikramında bulunan köylüler, askerlerle birlikte çifte telli oynayıp, halay çekti.
​Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde bir grup vatandaşı ağırladı. Yaptığı sıra dışı klip ve bestelediği şarkılarla gündeme gelen ses sanatçısı Aydın Aydın, karakol yakınında bulunan Bağışlı köyünde oturan bir grup vatandaşla birlikte davul-zurna eşliğinde askerleri ziyaret etti. Aydın Aydın ve köylüler, askerlere ekmek ve tatlı ikramında bulundu. Askerler de köylülere şeker ikram etti.
Bağışlı köyünde yaşayan Tevfik Kaya, askeriyle, köylüsüyle, şehirlisiyle herkesin kardeş olduğunu vurguladı. Ekmeklerini her zaman askerlerle paylaşarak yediklerini ifaden eden Kaya, bunun dünyanın sonuna kadar da böyle devam edeceğini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakol Komutanı Başçavuş Eşref Kaplankara ise, her bayramda olduğu gibi bugün de kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.
Köylülerle birlikte karakola gelen sanatçı Aydın Aydın ise Bağışlı ve çevre köyler olarak her yıl camiden sonra mezarlık ve aile büyüklerine gittiklerini, daha sonra da Mehmetçiği ziyaret ederek bayramlarını kutladıklarını söyledi.
Aydın, karakol bahçesinde birlik ve beraberliği vurgulayan Türkçe ve Kürtçe şarkılar okurken, askerler ve köyüler de çifte telli oynayıp, birlikte halay çekti.

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Hakkari'de köylülerden jandarma karakoluna davul- zurnalı bayram ziyaretiHakkari'de köylülerden jandarma karakoluna davul- zurnalı bayram ziyaretiHakkari'de köylülerden jandarma karakoluna davul- zurnalı bayram ziyaretiHakkari'de köylülerden jandarma karakoluna davul- zurnalı bayram ziyareti

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