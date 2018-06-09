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Hakkari'de "Kültürlerin Dansı ile Reng-i Hakkari 2" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 00:44 | Son Güncelleme

Erbane Topluluğu'nun gösteri sunduğu programda, zeybek, teke ve horon oyunları sahnelendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de düzenlenen, "Kültürlerin Dansı ile Reng-i Hakkari 2" etkinliğinde çeşitli müzik ve dans gösterileri sunuldu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, vatandaşları kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerle buluşturmaya devam ediyor.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erbane Topluluğu'nun gösteri sunduğu programda, zeybek, teke ve horon oyunları ile tiyatro oyunu sahnelendi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, programda yaptığı konuşmada, Hakkari'de pırlanta gibi, sanata ve kültüre önem veren gençlerin bulunduğunu söyledi.

Kültürlerin Dansı ile Reng-i Hakkari grubunu Türkiye'ye tanıtmak istediklerini anlatan Toprak, şöyle konuştu:

"Bizim görevimiz bu enerjiyi, içlerindeki kabiliyeti ortaya çıkarmaya vesile olmaktır. Bütün bu güzellikler bu gençlerimizin çabaları. İyi niyetleri ve kabiliyetlerinden dolayı hepsinden Allah razı olsun. Halkımızın bu gençlerine sahip çıkması, kültürüne sahip çıkması, sanata karşı duyarlı olması bana ve ekibime enerji veriyor, bizi çok mutlu ediyor. Bundan sonra da inşallah bu faaliyetlerimize genişleterek devam edeceğiz. Bu gurupta yer alan gençlerimizin yüzde 85'i Hakkarili. Fakat oyunlarına bakıyorsunuz Ege, Karadeniz, Trakya oyunlarını oradakilerden daha güzel oynuyorlar.

Programa Vali Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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