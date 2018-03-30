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Hakkari'de lav silahı ve roketatar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:41 | Son Güncelleme

Hakkari'de lav silahı ve roketatar ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda lav silahı, roketatar ve çok sayıda mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalındaki arama tarama faaliyetleri sırasında lav silahı,
RPG-7 roketatar,
10 büyük tüp, bin 125 biksi mühimmatı, 2 pil bloku, 4 küçük tüp ile patlayıcı tuzaklamak için hazırlanmış 2 tüp ele geçirildi.

Patlayıcılar olay yerinde kontrollü şekilde imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Kavaklı köyü lav silahı mühimmat terör operasyonu

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