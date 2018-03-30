Türkiye Gençlik Vakfı Koordinasyonunda Hakkari’de “Namazla direniş ikinci on yıl” programı düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı koordinasyonunda Ensar Vakfı Hakkari Şube Başkanlığı, Namaz Gönüllüleri Platformu, Önder Hakkari İl Başkanlığı, İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi, Türkiye Diyanet Vakfı ve İnsan Medeniyet Hareketi tarafından Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen “Namazla direniş ikinci on yıl” programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sinevizyon gösterimi ile devam etti. İmam Hatip Okulları Platformu Hakkari İl Başkanı Zübeyir Çiftçi, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’ın Moderatörlüğünde Namaz Palatformu üyeleri Şerif Niziplioğlu, M. Mahsum Vanlıoğlu, Ahmet Bulut ve Abdülmetin Balkanlıoğlu sırasıyla Peygamberimizin hayatı ve dinin direği namazla buluşturma muhabbetinin güzel gayreti olan Namazla Diriliş hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Programda bir konuşma yapan Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, namazı bırakan insanların tutkularına, nefsine, şeytana uymasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, "Namazı terk ederseniz tutkularınıza, nefsinize uyarsınız ve baş aşağıya yuvarlanırsınız, gayyaya yuvarlanacaksınız. Gayya, cehennemden, korkunç kuyulardan biri ama bu dünyanın gayyasına yuvarlanmaya devam ediyoruz" dedi.

Programa Ak Parti eski İl Başkanı Ensar Vakfı Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya, İl Kültür Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Sefer Özatak, Memur-Sen İl Başkanı Veysel Çiftçi ve çok sayıda davetli katıldı.