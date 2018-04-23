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Hakkari'de öğretmenlerden 23 Nisan'a özel klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 21:49 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde öğretmenler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "23 Nisan Düş Şarkısı" klibi hazırladı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "23 Nisan Düş Şarkısı" klibi hazırlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Öğretmenim Söyle Bana" projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip çalışması gerçekleştirdi.

Farklı branşlardaki öğretmenlerin "23 Nisan Düş Şarkısı"nı seslendirdiği klipte, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Dündar Şahin Güngör, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'nın makam koltuğuna öğrenciler oturdu.

Bazı öğrencilerin ise doktor, itfaiyeci, öğretmen ve helikopter pilotunun yerine geçtiği klip, sosyal medyada beğeni topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Canlı, yaptığı açıklamada, bu çalışmayla çocukların düşlerine ortak olmak istediklerini belirtti.

Canlı, "Kaymakamımız Sayın Mahmut Kaşıkçı öncülüğünce çocuklarımızın isteklerini paylaşmak istedik. Çocuklarımıza bu klipte olmak istedikleri yere getirdik. O hayalini gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizin de yoğun emekleriyle güzel ve anlamlı bir çalışma oldu. Birçok kurumumuz bize destek sundu. Başta Kaymakamımız olmak üzere, emeği geçen yetkili ve öğretmenlerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hakkari Yüksekova

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