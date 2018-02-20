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Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:39 | Son Güncelleme

Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde bazı bölgeler 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ve 3 ilçesindeki 31 bölge 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valiliğin açıklamasında, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin, son zamanlarda yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği, vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölgenin, 23 Şubat saat 00.00.01'den 9 Mart saat 23.59.59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Hakkari Valiliği internet adresinden ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması Hakkari Terörle Mücadele

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