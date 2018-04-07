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Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

İl merkezi ile üç ilçesinde bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanlar, 9 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında faaliyet gösteren terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin, son zamanlarda yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Eylemler sonucunda vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölgenin, 9 Nisan saat 00.01'den 23 Nisan 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Hakkari Valiliği internet adresinden ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması Hakkari

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