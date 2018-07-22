HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı bölgeler, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin, son zamanlarda yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.
Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."
Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırındaki 30 bölgenin, yarın saat 00.01'den 6 Ağustos günü saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.
"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.
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