HABER

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzenekleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda dün Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi Yeşildere Caddesi'ndeki Hacı Abdullah Camisi yakınında bulunan bir evin önünde kablo düzeneğinin olduğu yönündeki ihbar üzerine güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı.

Yapılan çalışmada 2 yangın tüpü içerisine tuzaklanmış basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Aynı gün Şemdinli ilçesi Altınsu köyü kırsal alanında yürütülen arazi arama tarama faaliyetinde de tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu.

Patlayıcılar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinde imha edildi.

Çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri! 'Buradan yüzde 99 oy alacağız'Çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri! 'Buradan yüzde 99 oy alacağız'
TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildiTSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan'dan dikkat çeken kandil mesajı!Erdoğan'dan dikkat çeken kandil mesajı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Şemdinli Terörle Mücadele Yüksekova

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Son dakika! İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar

Son dakika! İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?

Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.