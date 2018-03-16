Hakkari'de sağanak ve dolu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de aniden bastıran sağanak ve ardından etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari'de iki haftadan beri etkili olan sıcak hava, bugün öğlen saatlerinde yerini sağanak yağış ve doluya bıraktı. Sağanağın başlaması ile birlikte cadde ve sokaklarda bulunanlar kapalı mekanlara koşuştururken, şehir içi trafiği de olumsuz etkilendi. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı ise trafikteki sürücülere de zor anlar yaşattı.
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