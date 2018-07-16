HABER

Hakkari'de "sahte polis" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Hakkari ve Van'da kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşlardan tehdit ve şantajla para aldığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari ve Van'da kendilerini polis gibi tanıtarak vatandaşlardan tehdit ve şantajla para aldığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu bazı şüphelilerin kendilerini emniyet içerisinde bulunan operasyonel birimlerde amir ve müdür olarak tanıttığı tespit edildi.

Vatandaşları telefonla veya yüz yüze tehdit edip şantaj yaparak para aldığı belirlenen şüphelilere yönelik Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, U.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yokKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yok
Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!
Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari operasyon sahte polis

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Muharrem İnce'den dikkat çeken 'kur' açıklaması

Muharrem İnce'den dikkat çeken 'kur' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!

Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!

Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!

Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!

Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

Çankırı'da alkollü muhtar, Belediye Başkan'ın eşi Nazhanım Çayır ve CHP İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi vurdu

Çankırı'da alkollü muhtar, Belediye Başkan'ın eşi Nazhanım Çayır ve CHP İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi vurdu

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.