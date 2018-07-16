HAKKARİ (AA) - Hakkari ve Van'da kendilerini polis gibi tanıtarak vatandaşlardan tehdit ve şantajla para aldığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu bazı şüphelilerin kendilerini emniyet içerisinde bulunan operasyonel birimlerde amir ve müdür olarak tanıttığı tespit edildi.
Vatandaşları telefonla veya yüz yüze tehdit edip şantaj yaparak para aldığı belirlenen şüphelilere yönelik Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, U.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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