Hakkari'de sayaç yenileme çalışması sırasında gerginlik

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, elektrik sayaçlarının değiştirilmesine karşı çıkan bir grup ile ekipler arasında gerginlik yaşandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Adaklı köyüne elektrik sayaçlarını değiştirmek için güvenlik güçleri eşliğinde giden yüklenici firma ekiplerine, sayaçlarının değiştirilmesini istemeyen bir grup karşı çıktı.

Uyarılara rağmen ekipleri engellemeye çalışan gruba jandarma ekipleri müdahale etti.

Ekipler, grubun dağılmasının ardından elektrik sayaçlarını değiştirme işlemlerine başladı.