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Hakkari'de sayaç yenileme çalışması sırasında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:43 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde bir grubun, elektrik sayaçlarının değiştirilmesine tepki göstermesi üzerine gergin anlar yaşandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, elektrik sayaçlarının değiştirilmesine karşı çıkan bir grup ile ekipler arasında gerginlik yaşandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Adaklı köyüne elektrik sayaçlarını değiştirmek için güvenlik güçleri eşliğinde giden yüklenici firma ekiplerine, sayaçlarının değiştirilmesini istemeyen bir grup karşı çıktı.

Uyarılara rağmen ekipleri engellemeye çalışan gruba jandarma ekipleri müdahale etti.

Ekipler, grubun dağılmasının ardından elektrik sayaçlarını değiştirme işlemlerine başladı.

Sessiz sedasız operasyon başlatıldıSessiz sedasız operasyon başlatıldı
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Anahtar Kelimeler:
elektrik gerginlik Hakkari sayaç Yüksekova

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