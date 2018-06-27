Hakkari'de seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de AK Parti ve HDP'nin, seçim sonuçlarına yönelik itirazları reddedildi.
AK Parti ve HDP yönetimi tarafından İlçe Seçim Kurulu başkanlıklarına verilen dilekçelerde, oyların yeniden sayılması istendi.
Ancak her iki itiraz da seçim kurullarınca yapılan değerlendirmenin ardından reddedildi.
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