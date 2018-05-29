Hakkari'de şehit aileleri ve gaziler için iftar

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "İstanbul'daki vatandaşımız ne kadar rahatsa, huzurluysa buradaki vatandaşımız da o kadar rahat, o kadar huzurlu olacak" dedi.

Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Hakkari Evinde şehit aileleri ve gaziler için verilen iftar yemeğine katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün dua etmesiyle devam etti.

İftarın ardından konuşan Vali Toprak, şehit yakınları ve gazilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

''Kanını ve canını bu memleket, bu millete feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin önünde ne kadar eğilsek azdır. Sizler de onların aileleri olarak bu şerefe bir şekilde ortak oluyorsunuz" diyen Toprak, "Bir anne bir baba evladını askere gerekirse 'ya gazi ol ya da şehit ol' diye gönderebiliyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu takdirlerinize sunuyorum" ifadesini kullandı.

Dökülen kanlar ve şehit olanlar sayesinde bu toprakların vatan haline geldiğini belirten Toprak, bunun kıymetini bilerek bu topraklara sahip çıkacaklarını söyledi.