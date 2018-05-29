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Hakkari'de şehit aileleri ve gaziler için iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 00:41 | Son Güncelleme

Vali Cüneyit Orhan Toprak: - "İstanbul'daki vatandaşımız ne kadar rahatsa, huzurluysa buradaki vatandaşımız da o kadar rahat, o kadar huzurlu olacak"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "İstanbul'daki vatandaşımız ne kadar rahatsa, huzurluysa buradaki vatandaşımız da o kadar rahat, o kadar huzurlu olacak" dedi.

Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Hakkari Evinde şehit aileleri ve gaziler için verilen iftar yemeğine katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün dua etmesiyle devam etti.

İftarın ardından konuşan Vali Toprak, şehit yakınları ve gazilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

''Kanını ve canını bu memleket, bu millete feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin önünde ne kadar eğilsek azdır. Sizler de onların aileleri olarak bu şerefe bir şekilde ortak oluyorsunuz" diyen Toprak, "Bir anne bir baba evladını askere gerekirse 'ya gazi ol ya da şehit ol' diye gönderebiliyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu takdirlerinize sunuyorum" ifadesini kullandı.

Dökülen kanlar ve şehit olanlar sayesinde bu toprakların vatan haline geldiğini belirten Toprak, bunun kıymetini bilerek bu topraklara sahip çıkacaklarını söyledi.

Türkiye'yi çok özel konumundan dolayı binlerce yıldır burada olmasını hazmedemeyen şer güçlerin parçalamak ve bölmek için büyük çaba içerisinde olduğunu fakat bunun mümkün olmayacağını vurgulayan Toprak, "Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, güvenlik korucusu kardeşlerimiz halen, sizin yakınlarınız gibi, sizler gibi şu anda 3 bin 500 metrelerden tutun da çok daha alçak ovalara kadar en sarp yerlerden, en düzlük yerlere kadar görevlerinin başındalar'' diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Toprak, şunları söyledi:

''Biz buraya geldiğimiz müddet zarfında da son iki senede çok sayıda şehitler verdik. Gerekirse bundan sonrada memleketimizin, vatanımızın, bayrağımızın bekası için, birlik, bütünlüğümüz için ne kadar gerekiyorsa o kadar şehit ve gazi vermeye devam edeceğiz. Bunun başka bir yolu yoktur. Bu topraklarda yaşamanın bedeli budur. Bizlere de vatandaşlarımıza da düşen birlik, beraberliğimizi bozmamaktır.''

- "Dünyanın en şirin ve huzurlu illerinden birinde yaşıyoruz"

Hakkari'de vatandaşların gece geç saatlere kadar dışarıda gezdiğini, parklarda oturduğunu dile getiren Toprak, ''Son birkaç yıldır Hakkari'deki ortamı hepiniz teneffüs ediyorsunuz. Gece saat on ikiden, bire kadar yaşlısı, genci, kadını, erkeği, çocuğu, öğrencisi büyük bir mutluluk içerisinde geceleri alışverişlerini yapıyorlar, geziyorlar, çay ocaklarında, parklarda oturuyorlar. Tozdan topraktan arınmış, içme suları devamlı akar hale gelmiş. Bence Türkiye'nin değil dünyanın en şirin ve huzurlu illerinden birinden yaşıyoruz.'' dedi.

Eskiden bu huzurun görülmediğine değinen Toprak, konuşmasına şöyle devam etti:

''Devamlı bir çatışma ortamı, devamlı bir gerginlik, kepenk kapatma, tehdit, haraç almalar hangisi daha güzel sizin takdirlerinize sunuyorum. Şu andaki bu huzur ortamı mı yoksa önceki karmaşa ortamı mı. Fakat bu huzur ortamı da kendiliğinden meydana gelen bir şey değil. Biz her ne kadar şefkatimizi, sevgimizi olması gerekiği şekli ile idareciler olarak sizlere en samimi şekilde göstermekle beraber bu düzeni bozmaya çalışanlara da karşılığını, gerekli dersleri güvenlik güçlerimiz bütün şehir ve kırsal kesimlerde gösterdiler. Bunun neticesinde bu huzur geldi. Fakat tabii ki burada halkımızın teveccühüne, bizlere güvenine, bizlerle beraber olmalarına, birlik ve beraberliği bozmamalarına da özellikle teşekkür etmek istiyorum.''

- "Aydınlık geleceğe ülkemizle beraber gideceğiz"

Bu huzur ortamından geriye dönüşün asla olmayacağını dile getiren Toprak, şunları kaydetti:

''Bu noktadan kesinlikle geriye dönüş olmayacaktır. Halkımız da devletimizde bunun bilincinde ve aynı zamanda kararlılığında. Artık buradaki 40 senedir eziyet çeken vatandaşımız işinde, gücünde, ticaretinde, çalışmasında olacak inşallah huzur içinde. İstanbul'daki vatandaşımız ne kadar rahatsa huzurluysa buradaki vatandaşımız da o kadar rahat, o kadar huzurlu olacak, o kadar işinde, gücünde olacak. İdarecisiyle öğrencisiyle işçisiyle herkes el ele kol kola aydınlık geleceğe ülkemizle beraber gideceğiz.

Programa Vali Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Hakkari iftar

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