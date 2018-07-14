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Hakkari'de şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:59 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak: - "Böylesine bir cesaretle, böylesine bir kararlılıkla, böylesine bir demokrasi aşkıyla, böylesine bir irade duygusuna sahip olmayla tankların, tüfeklerin önüne çıkan bir hikaye ben dünyada duymadım"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Müdürlüğünce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

Hakkari Evi'nde düzenlenen programda Vali Cüneyit Orhan Toprak, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Toprak, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'daki hain kalkışmanın 2'nci yılı vesilesiyle düzenlenen programa katılanlara teşekkür etti.

İki yıl önce ülkenin, devletin ve milletin ciddi bir kalkışma denemesi ile karşı karşıya kaldığını anımsatan Toprak, o günlerde Hakkari Valiliği görevine yeni başladığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boğaz köprüsünün bir tarafı kapandı, ondan sonra askerler geldi. Ankara'dan alçak uçuşlar, bazı birliklerin kışlalarından dışarıya çıkmaları. Türk Silahlı Kuvvetlerimizde dahi bir kadrolaşmaya girmişler. Hatta o kadar ileri gitmişler ki bir kalkışmaya ve darbeyi göze alacak noktaya gelmişler."

Toprak, darbecilerin, hain planlarını uygulamaları için 15 Temmuz'da harekete geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Devletimizin, hükümetimizin en önemlisi Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, halkın gözündeki değeri, ona verilen önem, sevgi ve fedakarlık duygusunun birleşmesi ve kendisinin çağrısı ile Türk milleti, gerçi bunlara benzemez bu bambaşka bir şey, tarihinde birkaç defa maruz kalmış olduğu darbelere bu sefer geçit vermedi. 250 şehidimiz 2 bin 732 tane de gazimiz var. Böylesine bir cesaretle, böylesine bir kararlılıkla, böylesine bir demokrasi aşkıyla, böylesine bir irade duygusuna sahip olmayla tankların, tüfeklerin önüne çıkan bir hikaye ben dünyada duymadım.

Gözü dönmüş caniler, bunlara subay, astsubay ve asker diyemezsin. Subay, astsubay şu an yanımızda. Sabahtan akşama kadar, 24 saat yaz kış demeden en üst noktadan en uç noktaya vatanımıza göz dikenlerle çatışanlardır. Türk askeri budur. Yoksa belli yollarla sınav kağıtlarını çalarak, yıllarca ordumuza sızmış, kurmay olmuş, general olmuş, bunlara ben Türk subayı falan diyemem, bunlar resmen sinsi ajan hepsi."

Toprak, milletin karalı duruşunun, kendilerine verilen silahları halka doğrultan hainlerin emellerini kursaklarında bıraktığını kaydetti.

Program, Kur'an-ı Kerim ve duanın okunması ile son buldu.

Programa Vali Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak, Vali yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve kurum amirleri de katıldı.

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