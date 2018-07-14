Hakkari'de şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

"Boğaz köprüsünün bir tarafı kapandı, ondan sonra askerler geldi. Ankara'dan alçak uçuşlar, bazı birliklerin kışlalarından dışarıya çıkmaları. Türk Silahlı Kuvvetlerimizde dahi bir kadrolaşmaya girmişler. Hatta o kadar ileri gitmişler ki bir kalkışmaya ve darbeyi göze alacak noktaya gelmişler."

İki yıl önce ülkenin, devletin ve milletin ciddi bir kalkışma denemesi ile karşı karşıya kaldığını anımsatan Toprak, o günlerde Hakkari Valiliği görevine yeni başladığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin, hükümetimizin en önemlisi Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, halkın gözündeki değeri, ona verilen önem, sevgi ve fedakarlık duygusunun birleşmesi ve kendisinin çağrısı ile Türk milleti, gerçi bunlara benzemez bu bambaşka bir şey, tarihinde birkaç defa maruz kalmış olduğu darbelere bu sefer geçit vermedi. 250 şehidimiz 2 bin 732 tane de gazimiz var. Böylesine bir cesaretle, böylesine bir kararlılıkla, böylesine bir demokrasi aşkıyla, böylesine bir irade duygusuna sahip olmayla tankların, tüfeklerin önüne çıkan bir hikaye ben dünyada duymadım.

Gözü dönmüş caniler, bunlara subay, astsubay ve asker diyemezsin. Subay, astsubay şu an yanımızda. Sabahtan akşama kadar, 24 saat yaz kış demeden en üst noktadan en uç noktaya vatanımıza göz dikenlerle çatışanlardır. Türk askeri budur. Yoksa belli yollarla sınav kağıtlarını çalarak, yıllarca ordumuza sızmış, kurmay olmuş, general olmuş, bunlara ben Türk subayı falan diyemem, bunlar resmen sinsi ajan hepsi."