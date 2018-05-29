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Hakkari'de şehit aileleri ve gazilere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:35 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de şehit aileleri ve gaziler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Hakkari'de şehit aileleri ve gazilere iftar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de şehit aileleri ve gaziler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün düzenlediği iftar programında bir araya geldi.
Hakkari Evi'nde dün akşam verilen iftar programına, Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, vali yardımcıları Mehmet Nurullah Kahraman, Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Salih Kaya, bazı kurum amirleri, gaziler ile şehit, gazi ve korucuların aileleri katıldı. Vali Toprak ve Korgeneral İsmail Metin Temel, iftara katılan aileleri masalarında ziyaret ederek sohbet etti.
Programda konuşan Vali Toprak, yemeğe katılan şehit ve gazi ailelerine teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Şu an üzerinde bulunduğumuz bu topraklara biz göğsümüzü gere gere bayrağımızı çekiyoruz. Türk bayraklı aracımızla bütün topraklarımızı geziyoruz ve buraya vatan diyoruz. Burada sizin yakınlarınız şehit oldu. Kendiniz gazi oldunuz. Kan döktünüz ve şehit olanlar sayesinde bu topraklar vatan haline geldi. Bizler de bunun kıymetini bilerek, bu kadar büyük bedeli olan, bu kadar büyük bedeller ödenen bu topraklara her şeyimizle , tırnaklarımızla sarılarak sahip çıkacağız. Ne bedeller ödenerek sahip olunduğunu bilip bu toprakların, ona göre davranacağız. Milletimize, memleketimize de ona göre hizmet edeceğiz. Şehit ve gazilerimize de laik olmaya çalışacağız. Sözle değil, hareketlerimiz, davranışlarımızla, çalışmamızla, ahlakımızla memlekete gece gündüz hizmetimizle buna laik olmaya çalışacağız. Her türlü şer güçler bizi buralardan geri çevirmek için, geri göndermek için, parçalamak ve bölmek için büyük bir çabanın içerisindeler. Fakat bunun mümkün olmayacağını işte komutanlarımız burada, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, polis özel harekatlarımız, güvenlik korucusu kardeşlerimiz. Biz buraya geldiğimiz müddet zarfında da son iki senede çok sayıda şehitler verdik. Gerekirse bundan sonrada gerektiği kadar memleketimizin, vatanımızın, bayrağımızın bekası için, birlik, bütünlüğümüz için ne kadar gerekiyorsa o kadar şehit ve gazi vermeye devam edeceğiz. Bunun başka bir yolu yoktur. Bu topraklarda yaşamanın bedeli budur. Kapımız 24 saat hepinize açıktır. Allah bu birliğimizi bozmasın."
İftar programı, şehitler için yapılan dualarla son buldu.

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Hakkari'de şehit aileleri ve gazilere iftarHakkari'de şehit aileleri ve gazilere iftarHakkari'de şehit aileleri ve gazilere iftar

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