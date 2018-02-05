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Hakkari'de şehit Özatak için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 18:49 | Son Güncelleme

Hakkari'de şehit Özatak için mevlit okutuldu

HAKKARİ (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Teğmen Abdulselam Özatak için Hakkari'de mevlit okutuldu.

Sur ilçesinde 05 Şubat 2016'da çukur kazıp, barikat kuran PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda şehit olan Teğmen Özatak için Hacı Sait Camisi'nde mevlit okundu.

Mevlidin ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz, şehitler için dua etti.

Programa, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Şırnak Şenoba 48. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Yiğittürk, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, şehit Teğmen Özatak’ın ailesi, yakınları, kurum temsilcileri, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

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Hakkari şehit Teğmen Abdulselam Özatak vali cüneyit orhan toprak

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