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Hakkari’de şehit uzman çavuş için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz (29) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlenlendi.

Hakkari’de şehit uzman çavuş için tören düzenlendi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz (29) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlenlendi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Vali yardımcıları Mehmet Nurullah Karaman, Bekir Abacı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Bakiş, kamu kurum ve kuruluş amirleri, polis ve askeri personel katıldı.
Törende Şehit Uzman Çavuş Yorulmaz'ın annesi ve eşi ile 2 çocuğu uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Yorulmaz'ın özgeçmişinin okunmasının ardından naaşı memleketi Çankırı'ya gönderilmek üzere helikopterle Van’a uğurlandı.

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Hakkari’de şehit uzman çavuş için tören düzenlendiHakkari’de şehit uzman çavuş için tören düzenlendiHakkari’de şehit uzman çavuş için tören düzenlendiHakkari’de şehit uzman çavuş için tören düzenlendi

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