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Hakkari'de terör operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:31 | Son Güncelleme

Çukurca ve Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve giyim malzemesi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda silah ve giyim malzemeleri bulundu, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi ile finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şemdinli ilçesi Bağlar köyünde dün bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 11 bin 689 puşi ve 780 eşofman altı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 9 Şubat günü il merkezine bağlı Ağaçdibi köyü Balık Tepe kırsalında yapılan aramada kalaşnikof piyade tüfeği bulundu.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Çukurca İlçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çukurca Hakkari Şemdinli terör

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