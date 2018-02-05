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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 18:59 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde "terör örgütü propagandası yapma" ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından aranan 3 kişi gözaltına alındı

HAKKARİ (AA) - Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova'nın Yeniköprü Yol Kontrol Noktası'ndaki uygulamada "terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri ayrıca 3 Şubat'ta Yürekli köyünde "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aranan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin saklandıkları adreste yapılan aramada 1 av tüfeği ve 5 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Hakkari operasyon terör Yüksekova

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