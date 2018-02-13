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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 20:31 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 6'sı kadın 10 zanlı gözaltına alındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 10 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü ile Çamdalı ve Ağaçlık mezralarında bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 6 kadın ve 4 erkek gözaltına alınmıştır. Şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada PRO-5 marka telsiz, telsiz bataryası, tek kırma av tüfeği, mektup, uydu telefonu, PKK/KCK bölücü terör örgütü üyesine ait 4 fotoğraf, CD, otomatik av tüfeği, buna ait 16 fişek ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari terör operasyonu Yüksekova

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