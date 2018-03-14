Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör operasyonunda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 13 Mart'ta Şemdinli ilçesi Altınsu köyü İncesu mezrasında yürütülen arama tarama faaliyetinde 3 el yapımı patlayıcı tespit edilerek olay yerinde imha edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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