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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:25 | Son Güncelleme

Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör operasyonunda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 13 Mart'ta Şemdinli ilçesi Altınsu köyü İncesu mezrasında yürütülen arama tarama faaliyetinde 3 el yapımı patlayıcı tespit edilerek olay yerinde imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Hakkari Kaçakçılık terör operasyonu uyuşturucu

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