Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 5 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi amacıyla Çukurca ve Şemdinli ilçesi kırsalında başlatılan operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda 2. Hudut Tugay Komutanlığınca, 19 Mart'ta Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Altın ve Şen Tepe ile 3. Piyade Tümen Komutanlığınca Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Balkaya Dağları bölgesinde teröristlere yönelik operasyonda biri kar altına tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından yerinde imha edildi.

Altın ve Şen Tepe ile Balkaya Dağları'nda şimdiye kadar kadar teröristlerce tuzaklanan 27 el yapımı patlayıcının imha edildiği öğrenildi.

Bu arada, Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik 10 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.