Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzeneği ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda 3 Nisan'da Oğul Köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde el yapımı patlayıcı düzeneği, 20 metre kablo, 2 pil bloku, 12 kilogramlık 3 tüp, 2 kilogramlık tüp, 3 çuval un, 4 kutu zeytin, 15 litre sıvı yağ, 20 kilogram makarna, 3 kutu helva, 5 kutu tahin, 4 battaniye, 2 metre branda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Malzemeler, usulüne uygun şekilde olay yerinde imha edildi.
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