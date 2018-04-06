Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Dilektaşı köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile buna ait 500 fişek, 2 M1 piyade tüfeği, 40 biksi fişeği ve 2 savunma tipi el bombası ele geçirildi.