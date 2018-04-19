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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 21:41 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova'da MİT Bölge Başkanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Güldalı köyü kırsal alanında arama tarama faaliyeti yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aramada 6 el bombası, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bombaatar mühimmatı, 113 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 20 G-3 piyade tüfeği mühimmatı, 94 adet 5.56 mm çapında mühimmat, 38 biksi mühimmatı, 87 tabanca fişeği, 10 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, G-3 piyade tüfeği şarjörü, piyade tüfeği askı kayışı, 3 örgütsel rozet, örgütsel doküman, el telsizi, 460 gram kara barut ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ele geçirilen yaşam malzemelerinin usulüne uygun olarak olay yerinde imha edildiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Terörle Mücadele Yüksekova

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