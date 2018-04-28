Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, silah, patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kent merkezine bağlı Doğanca köyü kırsalında arama tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Aramada, zagros keskin nişancı tüfeği, biksi makineli tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği,

9 RPG-7 roket başlığı,

RPG-7 roketi sevk fişeği,

680 biksi mühimmatı,

250 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı,

40 uçaksavar mühimmatı,

3 el bombası,

el bombası fünyesi,

el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlayıcı,

pil bloğu,

silah temizleme aparatı,

araç telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

