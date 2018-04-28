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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 22:08 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, silah, patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kent merkezine bağlı Doğanca köyü kırsalında arama tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Aramada, zagros keskin nişancı tüfeği, biksi makineli tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği,
9 RPG-7 roket başlığı,
RPG-7 roketi sevk fişeği,
680 biksi mühimmatı,
250 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı,
40 uçaksavar mühimmatı,
3 el bombası,
el bombası fünyesi,
el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlayıcı,
pil bloğu,
silah temizleme aparatı,
araç telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari mühimmat silah Terörle Mücadele

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