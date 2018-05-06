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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 18:09 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen iki sığınakta 44 tüp ile yaşamsal ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 44 tüp ile yaşamsal ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 4 Mayıs'ta Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı Yaylası kırsalında tespit edilen iki sığınakta yapılan aramada 26 büyük ve 18 küçük tüp, 2 akü, 90 metre el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan kablo,10 metre elektrik kablosu, 4'lü pil bloğu, 25 pil, akımölçer cihazı, 40 koli bandı, 810 litre benzin, 32 litre motor yağı, 2 tüp gaz ısıtıcı, 20 çakmak gazı, set üstü ocak, 4 örgüt kıyafeti, 60 kilogram bulgur, 30 kilogram deterjan, 10 bidon çamaşır suyu, 300 kutu konserve, 40 kilogram tuz, 10 kilogram makarna, 150 kilogram un, tavla, satranç takımı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemeler, usulüne uygun olarak olay yerinde imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Güldalı Yaylası Hakkari terör operasyonu Yüksekova

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