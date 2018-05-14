Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağarada çok miktarda patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 12 Mayıs'ta Şemdinli ilçesi Koray Tepe Arguş-2 mevkisinde yürütülen operasyonda üzeri sera naylon ile kapatılmış mağarada, kalaşnikof piyade tüfeği, 293 piyade tüfeği mühimmatı, 10 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, bin 843 doçka mühimmatı, 660 bixi mühimmatı, bin 276 uçaksavar mühimmatı, 246 adet 5,56 minimi silahı mühimmatı, 260 HK-33 mühimmatı, 10 el bombası, 18 patlayıcı düzeneğe bağlı el telsizi, 2 anti tank mayını içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ile 9 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

