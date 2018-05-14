Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağarada çok miktarda patlayıcı ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 12 Mayıs'ta Şemdinli ilçesi Koray Tepe Arguş-2 mevkisinde yürütülen operasyonda üzeri sera naylon ile kapatılmış mağarada, kalaşnikof piyade tüfeği, 293 piyade tüfeği mühimmatı, 10 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, bin 843 doçka mühimmatı, 660 bixi mühimmatı, bin 276 uçaksavar mühimmatı, 246 adet 5,56 minimi silahı mühimmatı, 260 HK-33 mühimmatı, 10 el bombası, 18 patlayıcı düzeneğe bağlı el telsizi, 2 anti tank mayını içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ile 9 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.
ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi
Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor
İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal
Sinemada taciz skandalı! İş adamı kameralara böyle yakalandı
Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor
Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok
Kalça konusundaki iddiasını böyle gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum