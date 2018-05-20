Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerin kullandığı sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

İlçeye bağlı Çatalca Köyü bölgesinde 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan teröristin yer göstermesi sonucu Yufkalı Köyü Nizar Tepe mevkisinde bir sığınağın tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ""Sığınakta yapılan aramada, AT-4 tanksavar silahı, 2 antitank roket başlığı, kanas keskin nişancı tüfeği, kanas keskin nişancı tüfeğine ait dürbün, 5 kanas keskin nişancı tüfeğine ait şarjör, 85 kanas keskin nişancı tüfeğine ait fişek, tüp, bin metre kablo, şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

