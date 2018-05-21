Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 20 Mayıs'ta Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü Erdemli mezrası Domuz Deresi kırsalında yürütülen arama tarama faaliyetinde 3 RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 sevk fişeği, 50 elektrikli fünye, 2 telsiz komutalı ateşleme düzeneği, basma düzeneği, 500 gram TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı, 10 metre kablo, çok sayıda pil ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

