Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda roketatar ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yüksekova'ya bağlı Tuğlu köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde RPG-7 roketatar, iki 70 milimetre antitank roketatar mühimmatı,
dört 93 milimetre antitank roketatar mühimmatı,
105 milimetre termobarik roketatar mühimmatı ve 40 milimetre RPG-7 roket sevk fişeği ele geçirildi.
Patlayıcı maddeler, usulüne uygun olarak olay yerinde imha edildi.
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