Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda roketatar ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova'ya bağlı Tuğlu köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde RPG-7 roketatar, iki 70 milimetre antitank roketatar mühimmatı,

dört 93 milimetre antitank roketatar mühimmatı,

105 milimetre termobarik roketatar mühimmatı ve 40 milimetre RPG-7 roket sevk fişeği ele geçirildi.

Patlayıcı maddeler, usulüne uygun olarak olay yerinde imha edildi.

