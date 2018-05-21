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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda roketatar ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda roketatar ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova'ya bağlı Tuğlu köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde RPG-7 roketatar, iki 70 milimetre antitank roketatar mühimmatı,
dört 93 milimetre antitank roketatar mühimmatı,
105 milimetre termobarik roketatar mühimmatı ve 40 milimetre RPG-7 roket sevk fişeği ele geçirildi.

Patlayıcı maddeler, usulüne uygun olarak olay yerinde imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari terör operasyonu Tuğlu köyü Yüksekova

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