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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:33 | Son Güncelleme

Merkeze bağlı Ceylanlı köyü ile Yüksekova ilçesinde patlayıcı, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda patlayıcı, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Merkeze bağlı Ceylanlı köyü kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer aldı:

''Arama tarama faaliyetinde 51 kalaşnikof mühimmatı, el yapımı patlayıcı madde, 2 zaman ayarlı patlayıcı madde düzeneği, patlamaya hazır telsiz düzeneği, 6 elektrikli fünye,
telsize bağlı ateşleme düzeneği, 6 ateşleme düzeneği, infilaklı fitil, 12 voltluk akü, 40 kalem pil, pil şarj cihazı, 5 devre kartı,
12 kilogramlık tüp, dragunov silah dürbünü,
örgütsel doküman, inşaat eldiveni,
2 yağmurluk,
battaniye, 2 palaska ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

Açıklamada ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Yüksekova ilçesi Eski Kışla Mahallesi 504. Sokak'ta patlayıcı madde düzeneği olduğu ihbarı üzerine bölgede inceleme yapıldığı kaydedildi.

İncelemede, sanayi tipi tüp içine yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu patlayıcının olay yerinde usulüne uygun olarak imha edildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari patlayıcı terör operasyonu

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