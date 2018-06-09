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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 20:38 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda zaman ayarlı 70 el yapımı patlayıcı, 500 fişek ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda zaman ayarlı 70 el yapımı patlayıcı, 500 fişek ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda il merkezine bağlı Kavaklı köyü kırsal alanında arama tarama faaliyeti icra edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Aramada zaman ayarlı 70 el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 büyük tüp, 20 kilogram gübre, zagros keskin nişancı tüfeğine ait 500 fişek, 2 jeneratör, 3 hilti, 8 hilti ucu, sanayi tipi elektrikli ekmek fırını, 20 battaniye, 180 haki renkli kazak, 50 kilogram tuz, 100 çuval, 100 sabun ve branda ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari patlayıcı terör operasyonu

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