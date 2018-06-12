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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:25 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 patlayıcı, 4 el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 patlayıcı, 4 el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl merkezine bağlı Oğul köyü kırsalındaki Talebe ve İnek Tepe mevkilerinde arama tarama faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçleri, 2 fünyesiz el yapımı patlayıcı basma düzeneği,
240 biksi makineli tüfek mühimmatı,
250 AK-47 kalaşnikof mühimmatı,
3 RPG-7 anti-tank roket ve sevk barutu,
4 Rus tipi savunma el bombası,
8 el bombası fünyesi,
15 savunma tipi kurulmamış el bombası gövdesi, kullanılamaz durumda gündüz dürbünü, kullanılamaz durumda M-16 piyade tüfeği dipçiği,
2 kullanılamaz durumda AK-47 kalaşnikof şarjörü,
6 büyük tüp,
10 küçük tüp,
2 kullanılamaz durumda 3 KW jeneratör,
2 kullanılamaz durumda 1 KW el jeneratörü, kullanılamaz durumda büyük akü, 12 volt akü,
6 duy,
2 not defteri,
2 örgüt dokümanı, el arabası,
8 el yapımı hedik,
kullanılamaz durumda LCD TV,
20 çift ayakkabı, çok miktarda ilk yardım ve yaşam malzemesi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan el aletleri ve ideolojik yayınlar ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Oğul köyü kırsalı terör operasyonu

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