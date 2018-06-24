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Hakkari'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 07:43 | Son Güncelleme

Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şemdinli ilçesi Balkayalar Bölgesi sınır hattında dün icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 88 adet (14,5 mm) doçka mühimmatı, 280 adet (12,7 mm) uçaksavar mühimmatı ve 1 adet RPG-7 anti tank mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Şemdinli Terörle Mücadele

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