Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 25 kilogram amonyum nitrat ve roketatar sevk fişeği ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 34. Hudut Tugay ve İl Jandarma komutanlıkları ile Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Temmuz'da Şemdinli ilçesi Altınsu Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 25 kilogram amonyum nitrat,

roketatar sevk fişeği,

22 metre kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Malzemeler olay yerinde usulüne uygun imha edilmiş olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

