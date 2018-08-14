Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda merkez Taşbaşı köyü İğdeli Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonda, 19 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 50 EYP alıcı anahtarı, 7 kumanda ateşleme anahtarı, 1 kilogram A4 patlayıcı madde, 27 elektrikli fünye, 6 anti tank roket mühimmatı, 50 metre kablo, 7 dörtlü pil bloku, 2 12'li pil bloku, 32 büyük pil, 10 9 volt pil, 3 tüp sprey boya, EYP yapımında kullanılan çok sayıda devre kartı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

