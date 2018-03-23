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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:31 | Son Güncelleme

Irak sınırında teröristlerce tuzaklanan, çivi ve doçka mermileri ile güçlendirilmiş kumandalı patlayıcılar imha edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınırında PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Üzümlü bölgesindeki Irak sınırında 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan Altın Tepe ve Şen Tepe bölgeleri arasında kalan alanda operasyon yürüten komandolar, teröristlerce tuzaklanmış iki el yapımı patlayıcı tespit etti.

Kovanın içine yerleştirilen, çivi ve dokça mermileriyle güçlendiren telsiz kumandalı patlayıcılar güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon kararlılıkla sürdürülüyor.

Sessiz sedasız operasyon başlatıldıSessiz sedasız operasyon başlatıldı
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Anahtar Kelimeler:
el yapımı patlayıcı Hakkari Terörle Mücadele

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