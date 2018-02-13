Hakkari'de terör propagandasına 6 tutuklama

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"12 Şubat'ta ilimiz merkezinde sosyal medya üzerinden devletimizin Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlemiş olduğu Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirerek itibarsızlaştırmaya çalışan ve PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yapan 13 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."
Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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