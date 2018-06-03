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Hakkari'de terör saldırısı: 3 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerin, yol yapım faaliyetinin emniyetini sağlayan hudut birliğine düzenlediği saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aktütün Bayrak Tepe ile Dağlıca bölgeleri arasında karayolları yol yapım faaliyetinin emniyetini sağlayan hudut birliğine PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyindeki Basyan Khala Dağı bölgesinden saat 18.00 sıralarında güdümlü füzeyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

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Hakkari'den acı haber! 3 asker şehitHakkari'den acı haber! 3 asker şehit
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Hakkari şehit terör saldırısı

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