Hakkari'de terör saldırısı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp'in (21) Adana'nın Kozan ilçesindeki babaevinde yas var.

Kozan ilçesine bağlı Hacıbeyli Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Mahmut ve annesi Müşerref'e acı haber, askeri yetkililerce verildi.

Haberi alınca fenalaşan ve kalp hastası olduğu öğrenilen baba Mahmut ile anne Müşerref Alp'e ilk müdahale sağlık görevlilerince yapıldı. Şehidin anne ve babası, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şehidin kardeşleri Çiğdem (22) ve Muhammed Alp (7) de acı haberin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Bu arada şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin bekar olduğu ve 1,5 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

(AA)