Hakkari'de terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik Üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı güvenlik korucularının tedavisi sürüyor.

Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

