Hakkari'de terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik Üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Olayda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralı güvenlik korucularının tedavisi sürüyor.
Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.
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