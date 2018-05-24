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Hakkari'de terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:39 | Son Güncelleme

Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik Üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı güvenlik korucularının tedavisi sürüyor.

Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
güvenlik korucusu Hakkari saldırı şehit Şemdinli terör

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